Народні засоби від закладеності носа

Пийте більше рідини.

Щоб заповнити втрату рідини під час чхання і застою слизу в носі, медичні експерти рекомендують випивати приблизно 2 літри рідини в день.

Олія від застуди.

Якщо вам важко дихати через запалення носових пазух, фахівці пропонують інгаляції з наступною сумішшю:

2 краплі олії розмарину, 1 крапля олії герані 1 крапля олії евкаліпту.

Вдихання пари насичених або пом`якшувальних олій допоможе скороченню розпухлих слизистих оболонок і розрідженню слизу, що полегшить ваше дихання.

Трави від застуди.

Приймайте желтокорень. Учені довели, що два алкалоїди - що містяться в ньому, зменшують запалення слизистої. Приймайте щодня від 0,5 до 1 г порошку з коріння цієї рослини або по 20 крапель рідкого екстракту.

Приймайте траву тільки під час запалення. Якщо приймати її дуже довго, то сильні алкалоїди можуть заподіяти шкоду вашій печінці. Не можна приймати цю траву під час вагітності, оскільки вона може викликати викидень.

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