Європарламент збільшив оплачувану відпустку з народження дитини

Європейський парламент підтримав збільшення оплачуваної відпустки з народження дитини з 14 до 20 тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За проект доповіді Едіт ЕСТРЕЛА (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Португалія) щодо проекту Директиви ЄС, запропонованого Єврокомісією, проголосували 390 депутатів, проти – 192, утрималися 59.

При цьому, на думку депутатів, останні 4 тижні такої відпустки мають оплачуватися на рівні не менш як 75% зарплати.

Депутати також висловилися за можливість надання батькам двотижневої оплачуваної відпустки з народження дитини.