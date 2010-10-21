Місяць народження впливає на здоров'я

Діти, які народжуються в літні місяці, мають підвищений ризик розвитку розсіяного склерозу (РС), оскільки їх мами під час вагітності недостатньо знаходяться на сонці (і, відповідно, у них виробляється менше вітаміну D), - стверджують учені з Королівського дитячого госпіталю Мельбурну і Австралійського національного університету.

Учені говорять, що сонячне світло в перші 3-4 місяці вагітності впливає на розвиток центральної нервової системи і імунної системи дитини.

Проведене ученими дослідження охопило дані про 1524 пацієнти з РС, народжених між 1920 і 1950 роками.

Результати дослідження опубліковані на сайті British Medical Journal.

uaua.info