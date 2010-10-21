У цьому році не варто боятися пандемії грипу H1N1
Переконані епідеміологи
Аналіз рівнів антитіл вірусу H1N1 після пандемії 2009 року передбачає, що третьої хвилі грипу навряд чи варто очікувати до кінця цього року, хоча дорослим старше 50 років, особливо з хронічними захворюваннями, епідеміологи рекомендують пройти імунізацію протягом сезону грипу восени.
Канадські клініцисти Університету Британської Колумбії і BC Biomedical Laboratories порівняли рівні в крові антитіл грипу H1N1 до і після пандемії 2009 року серед понад тисячі осіб у віці від 9 місяців до 101 року. Проби, взяті перед пандемією, вказали, що менше 10% дітей і дорослих у віці до 70 років мали захисні рівні антитіл H1N1, а серед людей старше 80 років - 77%. У наступні хвилі інфекційної епідемії і під час осінньої кампанії з імунізації в 2009 році ступінь захисту від вірусу в організмі людей у віці до 20 років становила 70%, а у дорослих у віці 20-49 років - 44% і ще менше серед вікової категорії 50 -79 років - 30%. Люди у віці 70-79 років мали низький рівень антитіл - 21%, тоді як ті, кому за 80 - більш високі показники.
Високий відсоток захисту від грипу серед дітей та підлітків медики пояснюють ранньою вакцинацією неповнолітніх від грипу H1N1. За їх оцінками, рівня захисту вище 40% буде досить, щоб запобігти епідемії серед населення, особливо якщо імунізацію проведено серед дітей шкільного віку. Враховуючи, що загальний рівень захисту від вірусу оцінюється в 46-70% серед дітей, ці висновки майже виключають можливість істотної третьої пандемії грипу H1N1 під час осінньо-зимового сезону 2010-2011 року, якщо не буде значного ослаблення антитіл або змін у структурі вірусу, вважають лікарі. Тим не менш, дорослі та літні люди від 50 до 79 років можуть бути схильні до ризику зараження.