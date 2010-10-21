Чим корисна квашена капуста?

Квашена капуста багата цінними вітамінами. Так, всього 200 г цього продукту покривають майже половину денної потреби у вітаміні С.

Також в ній присутній вітамін В6, сприяючий якнайкращому засвоєнню білка (от чому квашену капусту корисно використовувати як гарнір до м`ясних страв).

Крім вітамінів, квашена капуста містить багато нікотинової кислоти, що забезпечує нормальний перебіг життєво важливих клітинних процесів і що додає блиску волоссю і міцності нігтям.

Також квашена капуста багата такими мікроелементами, як калій, залізо, магній, цинк. Ще це відмінний профілактичний засіб проти виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки.

Корисна вона і тим, що допомагає зберігати фігуру. Вона надовго створює відчуття ситості. Тартронова кислота, що міститься в ній, заважає перетворенню цукру і інших вуглеводів на жир.

eurolab.ua