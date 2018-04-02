Кому найбільше загрожують магнітні бурі

Магнітна бура - це швидкі й потужні зміни в магнітному полі Землі, що виникають у період підвищеної сонячної активності. Такі зміни не проходять непоміченими для жителів планети: під час магнітної бурі порушуються функції серцево-судинної та травної систем, сповільнюються реакції центральної нервової системи, знижується працездатність.

Доведено, що перепади атмосферного тиску і температури, спричинені коливанням магнітного поля, негативно впливають на серцево-судинну систему, внаслідок чого збільшується кількість інфаркту міокарда, інсульту, інших захворювань.

Частота метеопатичних реакцій з віком значно підвищується.

Це зумовлено віковими змінами нейрогуморальної регуляції, розвитком хронічних захворювань, які істотно знижують пристосувальні можливості організму, що старіє, і адекватність його реакцій на зміни навколишнього середовища. Відповідно, у багатьох людей похилого віку розвиваються різноманітні прояви метеопатичних реакцій, причиною яких можуть бути зміни барометричного тиску, температури і вологості повітря, сильні вітри. Негаразди зі здоров`ям також нерідко пов`язані з переїздом хворих до інших кліматичних зон і необхідністю акліматизації.

Реакції організму на погодні чинники можуть бути загальними і проявлятися відчуттям слабкості, пригніченості, роздратування, безпричинного страху, безсонням. На тлі загальної зміни самопочуття з`являються більш конкретні скарги на біль у суглобах і м`язах, невралгія, головний біль, а також симптоми, характерні для недостатності кровообігу в коронарних судинах (біль у ділянці серця - стенокардія) або судинах мозку (запаморочення, нудота тощо).

У людей старшого віку патологічні погодні реакції зазвичай проявляються порушенням діяльності серцево-судинної системи, яка в процесі старіння раніше за інші піддається структурним та функціональним змінам. У разі артеріальної гіпертензії - це підвищення артеріального тиску аж до появи гіпертонічних кризів, за коронарної недостатності, ішемічної хвороби серця - напади болю в ділянці серця, стенокардія, іноді з розвитком інфаркту міокарда.

Для хворих з гіпотонічною хворобою та ішемічною хворобою серця за нормального артеріального тиску несприятливим є зниження атмосферного тиску і підвищенням вологості та температури повітря. При цьому метеопатичні реакції проявляються відчуттям слабкості, сонливістю, ядухою, болем різноманітної локалізації.

У хворих на бронхіальну астму, бронхіт, пневмосклероз метеорологічні зміни спричинюють загострення основних симптомів захворювання - кашлю та ядухи. Досить поширеною патологією в осіб похилого віку є зміни опорно-рухового апарату, насамперед у хребті та суглобах нижніх кінцівок - остеохондроз, спондилоартроз, артроз. У разі зміни погодних умов, особливо зниження температури повітря та атмосферного тиску, загострюються характерні для цих хвороб симптоми - невралгія, радикуліт різноманітної локалізації, артралгія, міалгія.

У період циклонів особливо часто спостерігаються загострення ішемічної хвороби серця, підвищення артеріального тиску.

Зміні погодних умов завжди передують електромагнітні зрушення (магнітні бурі). За даними кліматологів, саме вони є основною причиною змін у системах організму.

До засобів профілактики метеопатій належать заходи, спрямовані на усунення чинників розвитку передчасного старіння: адекватна віку рухова активність, поступове раціональне загартовування, збалансоване харчування, особиста гігієна, ліквідація шкідливих звичок.

Безпосередні заходи запобігання та лікування несприятливих метеопатичних реакцій є індивідуальними і, по суті, зводяться до профілактики загострень хронічних захворювань. Особам, які тяжко переносять зміни кліматичних та погодних умов, у цей період можна порадити дотримуватися постільного режиму і профілактичний прийом деяких медикаментів. Це можуть бути анальгетичні, протиалергійні, седативні засоби, а також комплексні вітамінні препарати з вітаміном С. Звичайно, можливість застосування будь-яких ліків слід обговорити з Вашим лікарем.

Вплив на організм магнітних бур дотепер залишається маловивченим. На думку більшості фахівців, зміна геомагнітного тла впливає на регуляцію тонусу кровоносних судин і непередбачено змінює рівень артеріального тиску. Лікарі попереджають - у період сплеску активності геомагнітного тла треба максимально убезпечити себе.

Найнебезпечнішим часом для людей із хворим серцем вважають ранок. Саме на цей час припадає значна кількість серцевих приступів. Нервова система, що регулює роботу серця, не встигає налаштовуватися на режим "активності" і виявляється непідготовленою до навантажень. Тому в "критичні" дні не варто стрибати з ліжка, щойно ви прокинулися. Трохи полежте. Потім сядьте на ліжку, спустіть ноги та посидіть так ще деякий час. Під час переходу з горизонтального положення у вертикальне відбувається перерозподіл крові. Якщо "розтягти" процес вставання, кровоносні судини встигнуть до цього підготуватися. Будь-який різкий рух може призвести до того, що мозок виявиться в ситуації гострої нестачі кисню, яка надходить через кров. Це може стати причиною непритомності. Ранкову зарядку, якщо ви звикли до неї, перетворіть у денну розминку.

Так само поступово потрібно "входити в день". Розподілити денну активність таким чином, щоб максимум її припадав на середину дня, бажано - до обіду. З ранку і ближче до вечора, по можливості, займіться легкою працею, намагайтеся не нервувати. У цей період в організмі людини відбуваються найзначніші коливання артеріального тиску. Тому не варто "провокувати" тиск до зайвих перепадів. А увечері влаштуйте собі легку прогулянку - незалежно від погоди й утоми. Дехто думає, що бурю, як і грозу, краще пересидіти вдома. Насправді для організму немає різниці - ховаєтеся ви під ліжком чи сидите на лавочці у сквері. На свіжому повітрі - дихається легше, не буде задишки.

Утім, хоч би яким тяжким виявився день, він напевно закінчиться добре, якщо ви самі не будете чекати від нього неприємностей. Нехай навколо вирують магнітні бури, але не давайте їм пробитися до вас, виставте непохитний заслін гарного настрою і бадьорості духу.

У хворих на ішемічну хворобу серця стан здоров`я погіршується на 50-55% , ніж у звичайні дні. З них 25-27% нападів стенокардії виникає напередодні несприятливих днів, стільки ж - наступного дня.

У метеозалежних людей під час магнітних бур помітні почуття тривоги і туги, психічна напруга, підвищена дратливість і безсоння. Чимало дітей у такі дні стають агресивними чи уразливими, повільніше виконують шкільні завдання, неуважні на уроках.

Найзначніші відхилення в фізіологічному стані настають через 24-48 годин після магнітної бурі.

Дієти, яка б допомогла пережити без проблем атмосферні перипетії, немає. Однак деякі загальні закономірності все ж є. Калорійність їжі в несприятливі дні бажано знизити приблизно на 1/3 (не більше 2000 ккал на день), обмежте жири та вуглеводи. Взагалі у такі дні лікарі рекомендують не переїдати. Перевантажений їжею травний тракт "відтягує" на себе кров, відтак серце і головний мозок відчуватимуть кисневий голод. У звичайний день це нічим не загрожує, але під час магнітних бур наслідки можуть бути сумнішими. Надайте перевагу кашам, (особливо вівсяній) приготовленим на воді чи на нежирному молоці. Телятина - ліпша за жирну свинину. А ще краще - відварена риба. А завершити цей критичний день добре склянкою кефіру, яка допоможе заснути. Добрий, протягом 7-8 годин, сон так само допомагає знизити метеозалежність. Тренує захисні сили організму загартовування - обливання холодною водою, контрастний душ, відвідування лазні, сауни.

Перед магнітною бурею метеозалежній людині не зашкодить прийняти таблетку аспірину. Він розріджує кров і знімає неприємні хворобливі відчуття. Тим, хто реагує на сонячну активність дратливістю і головним болем (серед таких людей більшість - жінки), добре прийняти натуральні заспокійливі засоби - хоча б валеріанку. Людям, що страждають на аритмію, ішемічну хворобу серця, тим, що перенесли інфаркт, інсульт, під час сонячної активності потрібно чітко дотримуватися розпоряджень лікарів і завжди мати при собі ліки. Намагайтеся не пропускати час чергового прийому таблеток. Дехто думає, що збільшивши дозу препаратів, легше переживе атмосферні бурі. Такий підхід - палиця з двома кінцями. Більша аніж зазвичай, доза ліків, може геть "підкосити" організм. За наявності хронічної хвороби поспостерігайте, у які дні погіршується ваше самопочуття: напередодні, під час чи після магнітних бур, і, порадившись з лікарем, прийміть у ці дні додаткові лікарські препарати.

Олеся Донченко,

сімейний лікар