Наскільки Ви схильні до стресів? Тест

Ми хочемо запропонувати вашій увазі тест, що дозволяє зробити висновки про те, наскільки сильно ви схильні до стресів, а також він підкаже, наскільки небезпечними для вас можуть виявитися їхні наслідки.

Відповівши на п`ятнадцять запитань, даючи на них одну з чотирьох запропонованих відповідей, вам належить підрахувати загальну суму балів, яка і дозволить вам зробити відповідні висновки.

Чотири бали можете сміливо нараховувати собі за відповідь - «майже завжди»; три бали - за відповідь "часто"; два бали - «рідко»; один бал - «майже ніколи».

1. Чи здатні будь-які дрібниці легко вивести вас з рівноваги?

2. Чи нервує вас навіть короткочасне очікування будь-чого?

3. Ви болісно сприймаєте критику?

4. Чи червонієте Ви, опинившись у незручному становищі?

5. Чи відповідаєте ви «взаємністю», якщо в громадському транспорті хтось штовхає вас ліктями?

6. Чи притаманно вам спізнюватися на побачення, зустрічі?

7. Ви не здатні уважно вислуховувати інших, постійно прагнете вставити в розмову «свої п`ять копійок»?

8. Чи часто відчуваєте себе недобре у ранкові години?

9. Вам трапляється відчувати занепокоєння без видимої причини?

10. Ви не можете позбавитися постійного відчуття втоми, відключитися від переживань будь-якого роду?

11. Чи трапляються у вас болі у спині, шиї?

12. Чи турбуєтеся ви з приводу здоров`я свого серця?

13. Вам властиво «барабанити» кінчиками пальців по поверхні столу?

14. Ви навіть не помічаєте, що коли сидите, ви обов`язково починаєте качати ногою?

15. Ви вважаєте себе досить розвиненою людиною, що розбирається в більшості питань краще за інших, але чомусь цього ніхто не бажає помічати?

Прийшов час для підбиття підсумків.

Якщо вам вдалося набрати суму, що не перевищує двадцяти чотирьох балів, то це є свідченням того, що життя ваше розмірене, спокійне, прагматичне, у всіх ваших діях і вчинках присутній розум, все це дозволяє вам успішно справлятися з будь-якою проблемою. Але вам би не завадило порівняти свої відповіді цього тесту з відповідями на нього будь-кого із близьких вам людей, цілком можливо, що з`ясується факт того, що вам просто слід позбутися «рожевих окулярів», через які ви дивитеся на світ?

У тому випадку, коли сума набраних балів склала від двадцяти п`яти до тридцяти восьми, то в такій ситуації є всі підстави для того, щоб назвати ваше життя досить напруженим і наповненим діяльністю. Ви завжди прагнете досягти чого-небудь, що призводить до стресів. Міняти щось у своєму житті на даний момент ви зовсім не маєте наміру, а все ж варто залишити для себе частину часу, щоб зайнятися тією ж медитацією або аутотренінгом, зміцнити власний захист.

Сума балів від тридцяти дев`яти до п`ятдесяти? У цьому випадку можна говорити про те, ваше життя являє собою безперервну боротьбу. Напевно вас відрізняє честолюбство, прагнення до досягнення успіхів на кар`єрних сходах або інших не менших перемог на будь-якому іншому терені. Думка оточуючих грає для вас надзвичайно важливу роль, так як вона допомагає вам підтримувати себе в тонусі і в зовсім не потрібній напрузі. Якщо нічого не змінити в найближчий час, то, швидше за все, вам вдасться домогтися немало, але перемога не стане «солодкою». Краще вибрати іншу тактику поведінки, так наприклад, намагайтеся, у міру можливості, уникати конфліктних ситуацій і непотрібних суперечок, не давайте виходу «неправедному» гніву, який здатен викликати у вас будь-які дрібниці, відмовтеся від прагнення досягти максимальних результатів.

Постарайтеся вчасно зупинятися, а для підтримки спокою необхідно терміново зайнятися будь методикою психічної саморегуляції і більше часу приділяти відпочинку.

Ну, а якщо сума балів перевищує п`ятдесят, то в цьому випадку можна порівняти вас і ваше життя з водієм автомобіля, що одночасно тягне на педалі газу і гальма. Вам рекомендується терміново поміняти свій спосіб життя, адже здоров`я перебуває «під ударом» через вашу схильність стресам.

У цьому випадку не варто покладати великих надій на здатність самостійно впоратися з ситуацією, тому що вона вимагає вже втручання фахівців, а точніше, психотерапевтів і психологів.

Будьте щасливі і бережіть своє здоров`я!

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