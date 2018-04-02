Проганяємо застуду прянощами

Ось і настав час, коли ми все частіше зустрічаємо чхаючих і кашляючих людей. І відразу згадується торішня епопея, коли в аптеках стояли кілометрові черги, а на полицях не було навіть масок. Про те, як боротися з застудою за допомогою прянощів, ми поговорили з лікарем аюрведичної медицини, керівником «Школи природного здоров`я» Володимиром Шулікою.

КОРИЦЯ. Містить безліч антибактеріальних речовин, тому відмінно підходить для профілактики грипу. Заваріть 0,5 чайної ложки кориці кип`ятком, додайте щіпку чорного перцю і пийте з медом по склянці кожні 3—4 години. Так ви створите захисну броню від вірусів, навіть коли навколо всі чхають і кашляють.

ЧОРНА ГІРЧИЦЯ. Містить жирну олію, глікозид синігрин і калійну сіль, які мають могутню розігріваючу властивість, а також поглиблюють дихання, швидко очищаючи легені від мокроти при застудних захворюваннях. При переохолодженні або перших ознаках застуди насипте в миску 150 г гірчиці і 200 г солі і залийте гарячою водою. Занурте у воду ноги до гомілок і накрийте їх разом з мискою теплою ковдрою, тримайте 20 хв. Після ванни сполосніть ноги теплою водою, надіньте теплі шкарпетки і лягайте в ліжко.

КАРДАМОН. Видаляє надлишки слизу з пазух носа і бронхо-легеневої системи, тому ця спеція — один з обов`язкових компонентів йогівського чаю для лікування застуди. Його рецепт простий: візьміть кардамон — 9 шт., гвоздику — 7 шт., 1/2 ч. л. натертого імбиру і 1 паличку кориці (розміром з вказівний палець). Помістіть всі компоненти в киплячу воду (1 літр), кип`ятіть п`ять хвилин, додайте склянку молока, доведіть до кипіння. Пийте уприкуску з медом при застудних захворюваннях, грипі або просто при втомі.

ГВОЗДИКА. Спеція, яка має знеболюючу дію при зубному, вушному болю, а також при болю в горлі. З неї можна самостійно приготувати «еліксир від ангіни», який можна починати застосовувати при перших ознаках першіння в горлі. Візьміть 4 бутончики гвоздики, розітріть в порошок (або меленої гвоздики, на кінчику ножа), залийте склянкою гарячого молока і настюйте хвилин 10. Пийте молоко маленькими ковточками, затримуючи в роті або просто прополосніть напоєм горло.

КУРКУМА. Добре зігріває організм і має антибактеріальний ефект завдяки фенольним сполукам (куркумінам). При бронхіті, сухості і першінні в горлі, тонзиліті і фарингіті випийте перед сном склянку гарячого молока, закип`ятивши в нім чайну ложку куркуми.

ІМБИР. Засіб №1 для профілактики грипу, оскільки ефірна олія імбиру є хорошим імуностимулятором. Для приготування імбирного чаю візьміть 1 ч. л. сухого імбиру і 1 ч. л. куркуми, 200 мл води. Закип`ятіть воду, покладіть в неї спеції і проваріть їх на слабкому вогні 1 хвилину. Залиште настоюватися в закритому посуді 20—30 хвилин, остудіть, процідіть і пийте маленькими ковтками.

БАДЬЯН. Ці прянощі багато хто знає з раннього дитинства по відомих протикашльових ліках пектусин. Саме ці прянощі додають йому специфічного запаху. Завдяки ефірним оліям, які входять до складу бадьяну, він розріджує мокроту, зменшує осиплість голосу і сприяє відкашлюванню мокроти. Бадьян можна використовувати як чай: 1 ч. л. з верхом плодів, які заздалегідь потрібно розтерти або розтовкти (краще в ступці), залийте 1/4 скл. кип`ятку і через 10 хвилин процідіть. Одержаний настій розбавте кип`ятком і підсолодіть медом. Пити чай можна 2—5 разів на день. Окрім цього, ви можете придбати бадьянову олію для розтирання грудей і спини на ніч.

Тетяна Приходько

segodnya.ua