Прес-конференція до міжнародного дня боротьби з ревматоїдним артритом на тему: «Ревматоїдний артрит: майбутнє можна змінити!».

Ревматоїдний артрит - найпідступніша недуга серед ревматичних хвороб. Вона уражає людей переважно працездатного віку. Через три роки від початку захворювання третина пацієнтів стає інвалідами, через десять - кожен дев’ятий з десяти. Уже тепер на ревматоїдний артрит в Україні хворіє понад 120 тисяч людей, це одне середнє місто України. Високий рівень інвалідизації і смертності при ревматоїдному артриті призводить до великих економічних втрат. Багато років ця хвороба вважалася невиліковною. Останнім часом наука зробила революційний прорив у лікуванні ревматоїдного артриту.

Учасники: В. Коваленко, академік НАМН України, директор ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України; Н.Шуба, проф., віце-президент ассоціації ревматологів України; О.Борткевич, проф..,головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «ревматологія»; С.Герасименко, проф.., заст..директора з науково-лікувальної роботи Інституту травматології та ортопедії НАМН України; Г.Дзяк, академік НАМН України, ректор Дніпропетровської Державної медакадемії; В.Очеретенко, голова спілки захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.