Через лікарів 10-річний хлопчик позбувся руки

У Санкт-Петербурзі порушено кримінальну справу стосовно лікарів, з вини яких десятирічний хлопчик позбувся руки. Дитині робили нескладну операцію по видаленню аденоїдів. Але коли ставили наркоз, переплутали вену з артерією. У руці утворився тромб. Свою помилку медики помітили не відразу.

На початку серпня його поклали в лікарню. Операція, яку належало перенести, – нескладна. Видалення аденоїдів. На сьогоднішній день такі операції проводяться під загальною анестезією.

Порахувавши, що вени в ліктьовому вузлі у хлопчика тонкі, для гарантії вирішили поставити катетер у ділянці кисті.

За словами фахівців, ситуація не рідкісна. Тільки цього разу помилки не помітили. Відразу після операції Ігор поскаржився на біль в руці. Але точно визначити, що були тромби, змогли тільки наступного дня. Протягом місяця Ігорю довелося перенести ще дві важкі операції. Ігор до цих пір відчуває неіснуючу кисть. І ображений на лікарів.

Ніхто з представників лікарні поки події не коментує. Не поспішають і допомагати. Всі витрати на реабілітацію лягли на плечі батьків хлопчика. В даний момент вони шукають засоби на протез. А Ігор звикає жити з однією рукою.

health.mail.ru