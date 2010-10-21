Чим корисна журавлина?

З 10 проведених досліджень з даної тематики було виявлено, що журавлина зменшувала ймовірність розвитку сечостатевої інфекції через 12 місяців застосування в порівнянні з плацебо (відносний ризик 0.65). Проте вона ефективніше знижували інфекцію у жінок з хронічною інфекцією, ніж у чоловіків, інфекція у яких була викликана необхідністю періодичної катетеризації.

Нещодавно проведене дослідження довело, що журавлина багата антиоксидантами. З 20 різних фруктів і ягід, перевірених під час дослідження, журавлина виявилася ягодою з найбільшим вмістом фенолу. Високий вміст фенолу і антиоксидантні властивості журавлини роблять її схожою по своїх властивостях на вино.

Має жарознижуючу дію, обумовлену наявністю лимонної кислоти. Доведена також бактерицидна дія журавлинного соку на кокові форми мікробів і стимулюючу дію на секрецію підшлункової залози.

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