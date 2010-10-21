Нічне молоко лікує безсоння
14:12, 21 жовтня 2010Зарубіжні новини
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У 25 разів більше “гормону сну”
Німецька компанія Milchkristalle запатентувала спеціальне нічне молоко, яке допомагає заснути. Молоко для страждаючих безсонням людей створене за особливою технологією - продукт збирають виключно вночі.
Розробляючи новий продукт, представники Milchkristalle з`ясували, що кращим часом для отримання нічного молока є період між двома годинниками ночі і чотирма годинами ранку.
За їх словами, якщо доїти корів саме в цей час, то можна одержати молоко, що містить в 25 разів більше мелатоніну (так званого «гормону сну», вживаного при лікуванні безсоння), ніж звичайне молоко. Після того, як молоко зібране, його перетворюють на суху суміш для продажу, передає Lenta.ru.
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