Відкриття: при народженні дитини мозок жінки починає рости

Вчені зробили сенсаційне відкриття: коли жінка стає матір`ю, її мозок починає рости. Таким висновком вони поділилися у виданні Американської психологічної асоціації. Даний ріст обумовлений необхідністю пристосовуватися до дитини. Ріст у ключових ділянках мозку найбільшим чином фіксувався у особливо дбайливих матерів, пише The Telegraph.

American Psychological Association

Дослідники з Національного інституту психічного здоров`я в Меріленді просканували мозок 19 жінок, що недавно народили десять хлопчиків і дев`ять дівчаток. Порівняльний аналіз знімків мозку, зроблених на другому-четвертому тижні і третьому-четвертому місяці після народження дитини, показав ріст обсягу сірої речовини в певних частинах мозку.

У дорослих людей зазвичай сіра речовина не змінюється, якщо звичайно не було тривалого періоду посиленою навчання, травми мозку, хвороби або різкої зміни обстановки. Вчені припускають, що рівень гормонів і необхідність пристосовуватися до новонародженого призводить до збільшення клітин мозку.

Найбільш задіяні ділянки відповідають за мотивацію (гіпоталамус), нагороду і емоційні переживання (мигдалина мозочка), почуття (тім`яна частка), міркування та оцінку (префронтальна кора). Виходить, мотивація, пов`язана з турботою про дитину, більшою мірою може бути обумовлена не інстинктивною відповіддю, а активним розвитком мозку, коментують неврологи доктор Крейг Кінслі і доктор Елізабет Мейєр.

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