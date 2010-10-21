Любов сильніша за біль, виявили дослідження

Палке романтичне почуття діє на людський організм як знеболююче, подібно морфію, стверджують вчені. Як пише The Telegraph, фахівці зі Стенфордського університету провели дослідження на студентах, що перебували на ранній стадії закоханості.

У рамках експерименту вони показували їм фотографії коханих, завдаючи при цьому несильний біль, і заміряючи за допомогою МРТ активність різних зон мозку. Спостереження показали, що погляд на фотографію коханої чи коханого знижував сприйняття людиною болю. При цьому фотографії з зображенням просто привабливих людей, з якими у випробовуваних не було близьких стосунків, не давали такого ж ефекту.

Вчені помітили, що в мозку піддослідних активувалися зони, відповідальні за задоволення і пов`язані з виробленням допаміну. Цей гормон забезпечує мозку приємні відчуття від різних стимуляторів - починаючи поїданням солодощів, закінчуючи вживанням кокаїну.

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