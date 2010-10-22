Фолієва кислота не приносить користі?

Використання добавки фолієвої кислоти може знизити у крові рівні амінокислоти гомоцистеїну - передбачуваного фактора ризику для серця і кровоносних судин, але не допомагає захистити організм від серцево-судинних проблем. Англійські фахівці Оксфордського університету провели мета-аналіз за участю 37 тис. 485 учасників, понад 18 тис. з яких вживали фолієву кислоту в дозах від 0,8 до 40 міліграмів на день протягом п`яти років. У цілому доповнення речовини на 25% знизив рівень гомоцистеїну в крові, проте не було зафіксовано жодного зниження ризиків розвитку або прогресії захворювань серця і кровоносних судин.

Крім того, не було значної різниці між дією фолієвої кислоти і плацебо серед пацієнтів. Кардіологи не виявили жодних доказів істотної користі фолієвої кислоти для серця. Третина дорослих у Сполучених Штатах і чверть у Сполученому Королівстві щодня приймають полівітамінні добавки, що містять фолієву кислоту.

ami-tass.ru