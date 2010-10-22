Пиво з лимоном - небезпечне поєднання

Багато виробників пива у своїй рекламі закликають доповнити смак напою лимонним соком або часточкою лимона. Однак, як попереджають експерти, така суміш може бути надзвичайно небезпечна. При її потраплянні на шкіру в сонячний день можлива вкрай неприємна реакція. Її охрестили "пивний дерматит", повідомляє Reuters.

Лікар Скотт Флагман з Хантінгтонского госпіталю в Нью-Йорку заявляє: речовина, що міститься в лимонному соці, при попаданні на шкіру в сонячний день здатне не тільки привести до знебарвлення шкіри, але і до справжнього опіку, подібного до опіку медузи або отруйного плюща. Сліди подібного опіку залишаються на місяці. Беручи до уваги, що на відпочинку в теплих країнах туристи часто замовляють собі пиво з лимоном, наслідки можуть бути серйозними, адже бармени радять видавлювати лимон в пиво.

Дана реакція пов`язана з речовиною під назвою "псорален". Псорален використовується для того, щоб зробити шкіру більш чутливою до впливу ультрафіолетового випромінювання, що застосовується при лікуванні певних захворювань шкіри. Проте при попаданні на шкіру в чистому вигляді разом з лимонним соком, що міститься в пиві, наслідки будуть виражатися у вигляді незмивних коричневих плям на шкірі.

За словами Флагмана, в ході своєї практики він періодично стикається з людьми, що мають подібні плями. Однак він упевнений: величезна кількість людей не звертаються за допомогою до фахівця, при цьому ваажаючи, що ці плями ознаки раку. Якщо суміш потрапила на шкіру, медик радить негайно промити ділянку шкіри або прикритися рушником від сонячних променів.

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