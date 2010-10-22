Хочете схуднути - харчуйтеся 5 разів на добу

МОЗ РФ і НДІ харчування РАМН рекомендують росіянам харчуватися не три, а п`ять разів на добу, щоб не набирати надмірну вагу.

"Щоб не набирати вагу, треба їсти частіше. Щільно поснідайте, нормально пообідайте і скромно повечеряйте, в проміжках між ними - перекусіть фруктами, а перед сном - кисломолочний напій. Таким чином, ви не матимете почуття голоду і зможете контролювати якість і кількість їжі, що приймається", - наголошується в призначених для населення Росії сумісних рекомендаціях міністерства і НДІ, текст яких розповсюдила прес-служба МОЗ.

Шкода надмірного споживання продуктів, багатих жирами, не означає, що даними продуктами слід нехтувати, пояснюють медики.

"З жирів складаються оболонки нервових волокон, вони входять в структуру клітинної стінки, а також необхідні для ділення клітин і синтезу важливих гормонів. Недолік жирів приводить до дефіциту вітамінів, які в нім містяться, порушення роботи нервової і гормональної систем. Врахуйте, що серед споживаних вами жирів тваринні повинні складати лише чверть, інші повинні бути рослинними", - наголошується в рекомендаціях.

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