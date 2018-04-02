Як уберегти своє серце

Хвороби серця - головна причина смерті людей у будь-якому віці. Однак багато хто вважає, що їх ця проблема не торкнеться. Зате міфи про серцеві хвороби, як і раніше дуже поширені.

Міф: Хвороби серця - доля людей похилого віку

На жаль, проблеми серцево-судинної системи починаються з молодого віку. У кожного десятого у віці від 35 до 50 років лікарі знаходять захворювання серця. Причиною для їх розвитку стають шкідливі звички, яких люди набувають у юності: куріння, вживання алкоголю, переїдання.

Міф: Зайва вага на серце не впливає

Зайва вага - один із найсерйозніших чинників розвитку хвороб серця. Верхня межа норми індексу маси тіла (ІМТ) - 25. Перевищення цієї межі всього на 1 одиницю у віці 30-44 років збільшує ризик смерті від серцевих хвороб на 8 відсотків у жінок і на 10 відсотків у чоловіків. Якщо індекс маси тіла перевищує 30 одиниць, лікарі говорять про серйозний ризик інфаркту міокарда. Чому так відбувається? Надлишок кілограмів збільшує навантаження на серце - йому доводиться більше працювати, щоб забезпечити поживними речовинами і киснем "нове" тіло. Це призводить до передчасного зношення і відмови серцевого м`яза через підвищене навантаження.

Міф: Зниження ваги серцю не допоможе

Результати досліджень показують, що втрата всього дев`яти відсотків зайвої ваги призводить до поліпшення відразу за кількома показниками роботи серцево-судинної системи: зменшується товщина серцевого м`яза, поліпшується насосна функція серця, серцевий м`яз починає повноцінно розслаблятися.

Ці показники говорять про зниження ймовірності розвитку серцевої недостатності і про зменшення ризику атеросклерозу.

Міф: Алкоголь захищає від хвороб серця

У різних виданнях часто з`являється інформація про те, що червоне вино знижує рівень холестерину за рахунок поліфенолів.

Але будь-який алкоголь - це доза токсинів, що створює додаткове навантаження на серце і судини. Крім того, одним келихом вина така «профілактика» зазвичай не обмежується.

До речі, не менше поліфенолів міститься у виноградному соку і зеленому чаї. І для здоров`я ці продукти точно корисніші за алкоголь.

Міф: Серцю шкідливий будь-який жир

Насичені жири тваринного походження - вершкове масло, сало, м`ясний жир - сприяють відкладенню атеросклеротичних бляшок на стінках судин та їхній закупорці. У тому числі і артерій, що живлять серце.

Але жири рослинного походження і риб`ячий жир містять ненасичені жирні кислоти Омега-3, які, навпаки, знижують рівень «поганого» холестерину в крові і знижують ризик хвороб серця. А всього три порції страв з риби на тиждень дозволять поліпшити здоров`я серця і судин.

Міф: Серце зміцнює тільки спорт

Зміцнення серцевого м`яза відбувається поступово і без перенапруження - за допомогою кардіотренувань. До них належать катання в спокійному темпі на велосипеді, плавання в басейні, заняття на велотренажері і навіть тривалі прогулянки на свіжому повітрі.

Можна тренувати серце, неквапливо піднімаючись по сходах або повертаючись з роботи пішки - поліпшити функції серця і судин допоможе будь-яка відповідна вам активність протягом мінімум 30 хвилин на день.

Міф: Відмова від куріння від інфаркту не врятує

Тютюновий дим викликає спазми судин і почастішання серцевого ритму. У результаті ймовірність розвитку серцевих захворювань у курців підвищується на 70 разів. Але, як тільки куріння припиняється, закінчується і дія тютюнових токсинів на організм.

Звичайно, колишньому курцеві спочатку буде трохи дискомфортно - адже нікотин міцно вбудовується в роботу серцево-судинної системи. Але вже через пару тижнів серце навчитися працювати в новому, здоровому режимі.

Дослідники вважають, що через пару років після відмови від сигарет вірогідність розвитку інфаркту знижується до рівня некурців.

Висновок простий: відмова від шкідливих звичок, достатня кількість руху і правильне харчування - відмінний захист вашого серця в будь-якому віці.

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