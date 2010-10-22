Японія переживає нашестя голодних ведмедів

Через нестачу кормів ведмеді цієї осені тероризують багато населених пунктів в Японії - переважно на головному острові країни Хонсю. Як повідомляють ЗМІ, у нинішньому році станом на початок поточного тижня внаслідок таких нападів загинули вже чотири людини, приблизно сто отримали поранення. Це в 1,6 рази більше, ніж у той же період минулого року.

З квітня по вересень ведмедів в Японії понад 7 тисяч раз бачили в районі житлових поселень. Це на 70 відсотків більше, ніж торік. Спускатися з лісистих гір до людського житла ведмедів змушує гостра нестача корму, оскільки в цьому році вкрай спекотне літо призвело до неврожаю диких волоських горіхів і жолудів - улюбленої їжі господарів японського лісу.

Ведмеді останнім часом навіть вдиралися у житлові будинки, сільські школи і притулки для старих. Їх особливо приваблюють фруктові сади, де можна вдосталь поїсти яблук або хурми.

Живуть у гірських районах основної території Японії чорні азіатські ведмеді - наймогутніші представники місцевого тваринного світу. Однак вони невеликі - їх ріст рідко перевищує півтора метра. Більші бурі ведмеді зустрічаються тільки на найпівнічнішому острові Хоккайдо, який безпосередньо примикає до Росії.

ami-tass.ru