Незамінний продукт для омолодження організму

Кажуть, що диня – незамінний продукт для омолоджування. Але, по-перше, їсти її потрібно почастіше, оскільки клітковина дині дуже здорово очищає кишечник.

Їсти диню треба окремо від іншої їжі, причому через дві години після їжі або не пізніше ніж за дві години до їжі. Якщо з`їсти диню на десерт, це буде великим навантаженням на травний тракт саме через клітковину. Але головне, за допомогою дині можна омолоджувати шкіру обличчя і шиї зовні.

Приготуйте кашку з м`якоті дині, наприклад подрібніть в блендері. 2 ст. л. динної кашки змішайте з 1 ч. л. меду і 1 ст. л. густої сметани. Нанесіть на очищене обличчя і шию на півгодини, потім змийте маску теплою водою, промокніть обличчя рушником і нанесіть крем.

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