Народження сина зміцнює сім'ю

Фахівці Національного бюро статистики США, опитавши 3 млн жителів країни, пришли до висновку, що на міцність сімей впливає стать першої дитини.

Якщо першим в сім`ї народжується хлопчик, то батьки починають брати активну участь в його вихованні і менше звертають уваги на некритичні проблеми сімейного життя, повідомляє Лікар TV.

Якщо в сім`ї першої народжується дівчинка, ризик розпаду сім`ї зростає на 10%, в порівнянні з сім`ями, в яких народився хлопчик.

Дослідники пояснюють це тим, що у разі зростання сімейних неладів, матері розлучаються, бажаючи захистити дочок від конфліктів, супроводжуючих гострі суперечки між батьками.

focus.ua