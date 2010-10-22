Донорам сперми підвищать зарплату

Нині донори сперми у Великій Британії отримують за місцевими мірками невеликі суми (до 250 фунтів стерлінгів) як компенсацію за пропущені дні на роботі. Однак в останні тижні в країні почалася кампанія, метою якої є не тільки домогтися істотного підвищення оплати праці донорів сперми, а й змінити ставлення в суспільстві до них: з одного боку донори біологічного матеріалу дарують радість батьківства і материнства багатьом безплідним подружнім парам, з іншого - вони ретельно приховують цей бік свого життя.

Донор сперми на берегах Туманного Альбіону нині не може розраховувати на винагороду більше 250 фунтів стерлінгів (400 доларів США), але ж багато забезпечених подружніх пар готові платити (і платять) десятки тисяч фунтів за процедуру екстракорпорального запліднення, яку до того ж нерідко доводиться повторювати.

Британська організація Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), яка контролює в країні дотримання законів, що стосуються питань штучного запліднення, донорства сперми і яйцеклітин почала кампанію на підтримку донорів сперми, і, перш за все, за збільшення суми їх грошової винагороди.

Активісти вказують на те, що донорам насіннєвого матеріалу доводиться затрачати багато особистого часу на регулярну здачу всебічних аналізів і проходження обстежень. Іноді один цикл «забору матеріалу» триває 3-4 місяці, протягом яких донор змушений відвідувати клініку не менше 2-х разів на тиждень.

Крім того, донорам часто доводиться відмовляти собі в задоволенні випити, а також обмежувати своє статеве життя в ім`я щастя практично незнайомих їм людей.

«Також існує ймовірність того, що оскільки згідно із законом діти, народжені з використанням донорської сперми, мають по досягненню 16-ти років право дізнатися ім`я справжнього батька, тож донор отримує в старості шанс мати вимушене знайомство з 10, а то й 20 - зовсім невідомими йому людьми, які формально є його дітьми », - йдеться у відозві за підвищення розцінок праці донорів делікатного біологічного матеріалу.

www.med2.ru