Проживання в бідних районах погіршує психіку

Рівень бідності в Америці піднявся на 14,3 відсотків - найвищий показник з 1994 року. Це означає, що один з семи американців живе в умовах убогості, які мають особливо пригноблюючу дію на психіку тих, хто проживає в неблагополучних районах. Такі дані одержані відповідно до дослідження Університету штату Айова /США/. Фахівці стверджують, що мешкання в економічно бідних районах з високими рівнями злочинності захищає людей від формування соціальних зв`язків, що істотно впливає на психічне здоров`я.

Навколишня бідність, наявність великої кількості безробітних і фізично хворих мешканців підвищує ймовірність розвитку депресивних розладів протягом багатьох років, говорять психіатри. Відсутність "згуртованості" сусідства найбільшим чином негативно впливала на психічний стан населення, викликаючи затяжну депресію. Відсутність расизму була єдиним позитивним чинником, поліпшуючим психічне самопочуття людей, що живуть в трущобах.

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