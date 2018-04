Що загрожує "зимовим дітям"

Важливе з точки зору розуміння механізмів виникнення алергії дослідження провели фінські медики. Вони встановили, що вплив на організм майбутньої матері потенційних алергенів у першому триместрі вагітності збільшує ризик розвитку алергії у її дитини. Хоча механізм цього явища ще не встановлений, проте відкриття, зроблене дослідниками з країни Суомі, може служити певним орієнтиром для подружніх пар при плануванні сім`ї.

Учені з Інституту здоров`я при університеті міста Оулу (Institute of Health Sciences at the University of Oulu) вивчали медичні дані про 5920 дітей, народжених між 2001-м і 2006-м роками, в провінції Фінляндії Південна Карелія (Etelä-Karjala). 961 дитина проходила шкірну пробу на алергію до досягнення 4-х років.

З дітей, яких перевірили на наявність алергії, проба виявилася позитивною у 10% народжених в жовтні і листопаді, в той час як серед малюків, що з`явилися на світ в червні або липні, проба на алергію була позитивною лише у 5%. Діти, народжені в осінні місяці, виявляли найбільш виражену алергію на молоко і курячі яйця.

На думку авторів дослідження, таку різницю можна пояснити тим, що на вкрай важливому етапі внутрішньоутробного розвитку - 11-му тижні, ембріони дітей, які народилися восени, через організм матері піддавалися впливу у великих концентраціях сильних алергенів - березової і вільхової пилку. Пік цвітіння цих видів дерев припадає на квітень і травень.

Відповідно 11-я тиждень розвитку малюків, що з`явилися на світ влітку, припадала на грудень і січень, коли пилку в повітрі не було.

«Наші результати підтверджують висновки попередніх наукових робіт колег зі Швеції, Японії та Голландії щодо того, що діти, що з`явилися на світ в північній півкулі восени або взимку більш схильні до появи у них астми та екземи в порівнянні з дітьми, народженими навесні або влітку», - пояснює Кайса Пірон (Kaisa Pyrhonen), керівник дослідження.

