Мішки під очима: що робити?

Зменшить темні кола, освіжить і частково освітлить шкіру навколо очей огірок. Покладіть на закриті очі часточки свіжого огірочка і тримайте протягом 5-10 хвилин. Ця процедура не тільки допоможе позбутися від припухлостей, але і заспокоїть ваші очі після довгого робочого дня біля монітора комп`ютера. Дотримуйтеся обережності — крапля огіркового соку, що потрапила на слизисту очі, по заподіюваних больових відчуттях порівнянна з осиним укусом! Якщо огірочка в холодильнику ви не виявили, ту ж саму процедуру можна провести, використовуючи сиру картоплю, нарізану кружечками.

Допоможе позбавитися проблеми припухлостей повік і свіжозаварений чорний, зелений, білий або ромашковий чай. Намочіть ватний спонж в напої, трохи відіжміть і прикладіть до очей на 10 хвилин. Для цих цілей підійдуть і чайні пакетики. Трав`яний чай належного ефекту не дасть (окрім ромашкового).

Після використання будь-якого з перерахованих засобів закріпить ефект холодними умиваннями, які допоможуть звузити кровоносні судини під очима, що, у свою чергу, ще більше понизить набряклість. Хай ваші очки завжди залишаються сяючими і молодими!

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