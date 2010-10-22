Як вибрати дитячу коляску

Коляску винайшли в Англії, у середині XIX століття спеціально для королеви Вікторії. Їй хотілося самій гуляти зі своїми дітьми по королівському парку. Придворні пані дуже швидко прониклися новою модою, бажаючи у всьому наслідувати своїй королеві - коляски раз у раз стали мелькати на вулицях Лондона. Далі - більше... Різноманітність колясок

Сьогодні, щоб бути не гірше королеви Вікторії, жінці треба справитися з нелегким завданням - вибором коляски. Всі коляски можна розділити на класичні (люльки, трансформери) і тростинні (легкі, розкладні, як з відкидною спинкою, так і тільки для положення сидячи). Перші краще всього підходять для зими, у них хороша амортизація і прохідність. Коляски-тростини зручні для сухих і рівних доріг. Розрізняються один від одного коляски і кількістю коліс. Вибирати коляску потрібно не тільки за ціною і зручністю? але і за станом здоров`я і фізичних сил молодої мами. Так, будь-яка коляска-трансформер важитиме не менше 10 кг, а жінці, що перенесла кесаревий перетин, в перші три місяці після операції не можна піднімати вагу більшу 3-5 кг. Такі нюанси потрібно враховувати обов`язково. Але не варто купувати для новонародженої дитини відразу коляску-тростину. Жодна з цього виду колясок не володіє належною амортизацією, а сильне трясіння негативно позначається на здоров`ї новонароджених і грудничків.

Альтернатива колясці

Якщо малюк народився взимку, його перші прогулянки складатимуть спочатку 15 хвилин, потім 20, 25... і так, помалу додаючи, збільшаться до години. Скочувати навіть для півгодинної прогулянки десятикілограмову коляску з третього поверху, якщо до того ж нікому допомогти, заняття не з приємних. І йому давно придумана альтернатива - слінг. Це пристосування рівномірно розподіляє вагу дитини на спину і плечі дорослого, тому при правильному носінні центр ваги дорослого не зміщується і носити дитину виявляється дуже легко. Слінгом можна користуватися не тільки для первинних коротких прогулянок, але і для походів в магазин, в гості, в музеї.

Коляски, в яких дитина сидить обличчям вперед

Шотландські учені з університету Данді опитали близько трьох тисяч молодих батьків і, проаналізувавши їх відповіді, пришли до висновку: коляски, в яких дитина сидить обличчям вперед, підвищують тривожність малюка. Пояснюється це просто: коли дитина знаходиться в колясці спиною до батьків, останні (тільки 11% опитаних) менше спілкуються з своєю дитиною.

Прогулочні коляски

Дво-, трьо- і чотирилітні діти, скукожившись що сидять в прогулочній колясці, у одних перехожих викликають подив, у інших - жалість. Рухомий, повний сил і енергії дитина, дужий міцно пристебнута до стільчика на колесах, це як мінімум протиприродно. Виходити гуляти з дитиною, яка вже добре уміє ходити сама, це означає - виходити з нею гуляти, а не сидіти.

На користь прогулочних колясок, звичайно, є серйозний аргумент «за» - вона незамінна, якщо мамі потрібно в магазин, а дитину ні з ким залишити, або дитячий садок знаходиться не у дворі, а самостійно малюк довго топатиме до нього пішки, або потрібно сходити в поліклініку і зробити чергове щеплення, а часу йти ніжками не залишилося, наприклад, проспали. Але і в цьому випадку у прогулочної коляски є альтернатива - дитячий велосипед. Спочатку дитину можна тільки катати, але вже дуже скоро малюк сам навчиться крутити педалі.

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