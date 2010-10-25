Чим небезпечні речі з секонд-хенду

Багато людей купують речі на секонд-хенді, але мало хто знає, звідки цей одяг і наскільки він може бути небезпечним.

Як обробляють речі з секонд-хенду

Дезінфекцію ношеного одягу проводять за допомогою хімічних речовин, зокрема формальдегіда. Він токсичний і негативно впливає на генетичний матеріал, репродуктивні органи, дихальні шляхи, очі, шкірний покрив. Сильний вплив робить на центральну нервову систему. Формальдегід внесений до списку канцерогенних речовин. Основним шляхом потрапляння формальдегіду в організм є інгаляційний, тобто через вдихання.

Пароформаліновою дезінфекцією у камерах піддають шкіряний і хутряний одяг, одяг зі шкіряною підкладкою, шкіряне і гумове взуття, бавовняні і вовняні вироби, обшиті хутром, вироби з хімічних волокон і інші предмети одягу.

Також за даними дослідження, проведеного Інститутом мікробіології і вірусології та Інститутом екогігієни і токсикології, дезінфекція зменшує кількість мікроорганізмів до прийнятного рівня, але цілком може їх і не знищити.

Після дезінфекції за правилами обов`язково повинна проводитися нейтралізація формальдегіду 25-відсотковим нашатирним спиртом.

Звідки беруть одяг для секонд-хенду

Б / у одяг збирається за кордоном у пунктах прийому при церквах, в тому числі там приймають речі після померлих і тяжкохворих.

news.open.by