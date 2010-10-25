Перерви на обід в офісах скоротили до мінімуму

Перерви на обід на північноамериканських підприємствах і в офісах постійно скорочуються в останні 20 років, і багато робітників і службовців вже звели їх до мінімуму або зовсім відмовилися від них. Про це свідчать результати опитування 2300 осіб, проведеного організацією "Райт менеджмент".

З`ясувалося, що менше половини учасників дослідження використовують право на обідню перерву, а кожен третій взагалі не робить перерви в роботі. За даними іншого дослідження, працівник зараз дозволяє собі в середньому лише 16 хвилин на перерву в середині дня.

"Страх втратити роботу, численні звільнення, постійне напруження на робочому місці і так звана "культура виживання" - все це змушує людей відмовлятися від права на обідню перерву, - вважає віце-президент організації "Райт менеджмент-Канада" Брем Лоувскі. - При цьому люди вважають, що зобов`язані постійно перебувати на робочому місці і не переривати виконання своїх службових обов`язків ".

Між тим, таке самообмеження працівників в умовах скорочення чисельності персоналу компаній може призвести до того, що ці співробітники швидше "згорять" на роботі, попередив канадський експерт. "Проведені раніше дослідження наочно демонструють, що обідня перерва виняткова важлива для того, щоб підтримувати високу продуктивність праці і знімати стрес, - підкреслив Брем Лоувскі. - Відмова від обідньої перерви може обернутися намперед зростанням захворюваності, плинністю кадрів і відчуттям розчарування серед співробітників ".

ami-tass.ru