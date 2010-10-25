Вчені розробили хліб з гормоном щастя

+Міжнародна група вчених розробила рецепт хліба, до складу якого входить "гормон щастя" - серотонін. Він є природним антидепресантом, "відповідає" за загальний тонус організму, режим сну і зміну настрою. Для підвищення вмісту цієї речовини в організмі фахівці радять вживати в їжу банани, фініки і чорний шоколад. Однак після того, як "диво-хліб" надійде в продаж, він, можливо, поповнить цей список.

Рецептуру унікального продукту спільно розробили московське НВО "Хімавтоматика", індійська корпорація "Відіа Хербс" і американська компанія "ФьючеСьютікалс". Фахівцям вдалося виділити серотонін, у великій кількості міститься в обліписі, і включити його до складу нового виробу.

Виробництво хліба-антидепресанту почнеться в 2011 році в США, Індії та Японії. На російський ринок цей продукт надійде тільки через два роки.

ami-tass.ru