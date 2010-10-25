Кількість жертв холери на Гаїті перевищила 250 осіб

Ситуація стабілізувалася

На Гаїті кількість жертв холери збільшилась до 253 осіб. Про це заявив глава департаменту охорони здоров`я Гаїті Габріель ТІМОТЕ, передає Бі-Бі-Сі. Проте, за словами Г.ТІМОТЕ, ситуація стабілізувалася, оскільки за останню добу зафіксовано лише декілька нових випадків розповсюдження хвороби. Загальна кількість хворих сягнула 3015 осіб.

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