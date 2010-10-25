Віруючі краще переносять операції і частіше виживають

Віруючі пацієнти, яким провели операцію з пересадки органів, виживають значно частіше, ніж атеїсти. Науково доведено.

Дослідники з`ясували, що вірогідність вижити після пересадки печінки у пацієнтів з "сильним зв`язком з релігією" майже в три рази вища.

Дослідження, опубліковане в журналі Liver Transplantation, показало, що відсоток виживання залежить від віри, але не пов`язано з віросповіданням.

Лікар Франко Бонагіді (Franco Bonaguidi), що проводив дослідження, говорить, що пацієнти, які активно твердили "Господь допоможе", "після пересадки живуть більш тривалий час, ніж пацієнти з низьким ступенем релігійності".

Він додав, що саме "особисті відносини між пацієнтом і Богом, незалежно від релігійного кредо, або формального відвідування церкви, позитивно впливали на виживаність".

У дослідженні взяли участь 179 пацієнтів, яким було пересаджено печінку в період з січня 2004-го по грудень 2007-го.

У групі провели анкетування на ступінь "релігійності" і відстежували стан її членів протягом чотирьох років після операції.

Через три роки померло близько 7% людей, що активно шукали Бога, в той час як смертність серед атеїстів склала 20%.

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