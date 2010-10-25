У Китаї внаслідок землетрусу поранено 12 школярів

Внаслідок землетрусу магнітудою 4,7 бали, що стався в центральному Китаї, поранення дістали щонайменше 12 школярів, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Підземні поштовхи потрясали провінцію Хенань учора вдень. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 8 кілометрів у районі міста Чжоукоу.

За останніми даними, незначний підземний поштовх приніс найбільші руйнування в населені пункти повіту Тайкан. Там стихія зрівняла із землею 24 будівлі, ще близько сорока будинків пошкоджено в повіті Фугоу. У Тайкані дістали поранення 12 школярів, які знаходилися в момент землетрусу в будівлі навального закладу, що обрушилася. Всі потерпілі госпіталізовані.

Якість будівництва навчальних закладів у сільських регіонах КНР привернула широку увагу громадськості після руйнівного землетрусу 2008 року в провінції Сичуань. Тоді під руїнами шкіл і дитячих садів загинуло понад 6 тисяч школярів і вчителів.