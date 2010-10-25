Рак - хвороба, створена людьми

Британські вчені не знайшли у природі нічого такого, що могло б призвести до розвитку раку. На їхню думку, хворобу зумовлює сучасна індустріалізація.

Рак - це хвороба, створена людиною і спровокована надмірностями сучасного життя, це виявили британські вчені.

Вчені провели дослідження мумій, аналіз останків давніх тварин, вивчивши й класичну літературу. І з`ясувалося, що ракові пухлини вкрай рідко виникали дотепер - коли забруднення навколишнього середовища і неправильного харчування стали широко поширеними проблемами.

Професор Манчестерського університету Майкл Циммерман разом зі своєю колегою Розалі Девід простежили витоки цього захворювання, що, на їхню думку, допоможе впоратися з тією епідемією раку, яка охопила сучасне суспільство.

"Фактичну відсутність злоякісних пухлин у мумій можна інтерпретувати як доказ того, що вони вкрай рідко зустрічалися в давнину, в порівнянні з тим, як ризики розвитку раку підвищила сучасна індустріалізація", - зазначив Циммерман.

Так, хоча зразки тканин сотень єгипетських мумій піддалися регідраціі, тільки в одному випадку вчені знайшли ознаки раку. Це вкрай показово, враховуючи той факт, що пухлини повинні зберегтися краще здорових тканин за рахунок муміфікації.

Що стосується аналізу останків давніх тварин, то лише в декількох десятках випадках зустрічаються схожі з раком ознаки. Також вивчення тисяч кісток неандертальців виявило один єдиний випадок раку.

А згадки в стародавніх єгипетських текстах про захворювання, що нагадують рак, взагалі, найімовірніше, в реальності були проказою або варикозом.

"Стародавні греки, судячи з усього, стали першими, хто визначив наявність раку і відмінність між доброякісними і злоякісними пухлинами, при цьому не зовсім зрозуміло, дані вказівки все-таки є сигналом появи захворювання як такого, або ж просто медичні знання збагатилися", - зауважив Циммерман.

Тільки XVII століття надає перші описи операцій з видалення раку грудей і інших видів раку, але звіти про характерні, чітко визначені пухлини з`явилися тільки в останні 200 років. За твердженням професора Розалі Девід, у природі немає нічого такого, що могло б призвести до розвитку раку.

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