Пятидесятникам заборонили лікувати людей

Правоохоронні органи Республіки Алтай припинили діяльність релігійної організації, що незаконно надавала медичну допомогу населенню регіону, повідомляє прес-служба Генпрокуратури РФ.

За даними відомства, незаконну медичну діяльність організував пастор розташованої в Горно-Алтайську "Церкви християн віри євангельської п`ятидесятників "Еммануїл" Олексій Панков. У приміщенні церкви троє громадян США, Нідерландів та Канади надавали жителям республіки терапевтичну та офтальмологічну допомогу, зокрема проводили забір крові, видавали ліки і окуляри.

У ході прокурорської перевірки було встановлено, що в іноземців відсутні дипломи медичних фахівців, а також документи, необхідні для ведення трудової діяльності. Крім того, у підпільній клініці було виявлено ряд грубих порушень санітарних і гігієнічних норм.

За результатами перевірки, іноземних громадян звинуватили в порушенні режиму перебування на території РФ і незаконне здійснення трудової діяльності. Олексія Панков було звинувачено у незаконному залученні іноземців до роботи. За названі адміністративні правопорушення представникам церкви "Еммануїл" були призначені штрафи.

Керівнику релігійної організації Руслану Ісламова було пред`явлено звинувачення в порушенні санітарно-епідеміологічних правил і норм. Він отримав попередження від регіонального управління Росспоживнагляду, так як незаконна медична діяльність була припинена в ході прокурорської перевірки.

medportal.ru