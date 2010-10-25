80% дитячих іграшок - токсичні і небезпечні

Понад 80 відсотків іграшок для дітей у віці до 3 років, що продають у ФРН, містять токсичні речовини і можуть становити небезпеку. До такого висновку за підсумками проведених тестів дійшли фахівці фонду Warentest, наголошується на офіційному сайті організації. З 50 відібраних для тесту іграшок, токсичними виявилися 42.

При цьому дві третини визнані "дуже" або "надзвичайно" токсичними. Найбільшу небезпеку всупереч припущенням представляють не пластмасові іграшки, а іграшки з дерева.

Деякі з виявлених в ході тестів речовин, таких як поліциклічний ароматичний вуглеводень (ПАВ), нонiлфенол, формальдегід, нікель, оловоорганічні сполуки, пом`якшувач DEHP можуть сприяти розвитку онкологічних захворювань, уповільнювати ріст і вести до інших ускладнень зі здоров`ям.

5 протестованих іграшок від виробників як Eichhorn, Plan Toys, Selecta і Lissi були визнані експертами Warentest взагалі забороненими до продажу, тому що містять маленькі деталі, які діти можуть легко відламати і проковтнути. Деякі іграшки інших відомих марок - Brio, Fisher Price, Sigikid і Steiff - також не пройшли тест.

Як зі свого боку зазначає Tagesschau, більше половини дитячих іграшок у ФРН поставляються з Китаю. При цьому і раніше в іграшках виявлялися токсичні речовини, вміст яких перевищував встановлені норми. Експерти Warentest радять не купувати іграшок з відокремлюваними маленькими деталями або іграшки, що видають відчутний запах. Ляльки для маленьких дітей краще купувати ганчіркові або матерчаті.

lenta.ru