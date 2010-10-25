Чеські лікарі біжать на Захід

З Чехії розпочався масовий відтік лікарів у Західні країни. Вони не хочуть працювати за зарплату, яка, на їхню думку, не відповідає їх кваліфікації. Таким чином звільняються робочі місця для гастарбайтерів зі Східної Європи, зокрема - для українців.

Близько 3,5 тисяч чеських лікарів у цьому році виїхали на заробітки до країн Західної Європи, Азії та США. Причини - низька зарплата. У той час як саме в Штатах лікар заробляє близько ста тисяч доларів на рік, у Чехії - 12-15 тисяч.

"Ми не можемо працювати за таку смішну зарплату. Ми не хочемо підтримувати цю безглузду систему, не для того ми вчилися в інститутах багато років, щоб зараз отримувати стільки ж скільки працівники заводів", - говорить Павло Варва, лікар.

Міністерство охорони здоров`я країни поки виходу з ситуації не знайшло. Каже грошей, щоб підняти оплату, у скарбниці немає. Втім, власники приватних клінік не турбуються.

"Це вже не перша хвиля відтоку чеських лікарів в інші країни. Більшість з них знаходять хороший рівень життя в Японії, Великобританії, Іспанії. Але багато хто повертається. Крім того, до Чехії їде кваліфікований персонал з інших європейських країн. Тому я проблеми не бачу" , - говорить Мілослав Людвік, директор лікарні.

Українських лікарів у Чехії - близько трьох тисяч. Вони згодні працювати за зарплату, від якої відмовляються чехи. Адже у нас офіційна ставка кваліфікованого медичного працівника близько 2,5 тисяч доларів на рік.

ubr.ua