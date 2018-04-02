Фаст-фуд вбиває гормональну систему

Стрімко зростає кількість дітей, які страждають ендокринними захворюваннями. У прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбувся чат з керівником відділу дитячої ендокринної патології Інституту ендокринології та обміну речовин Академії медичних наук України імені академіка В.П. Комісаренка Оленою Большової. Доктор розповіла про дитячі ендокринологічних захворюваннях, причини їх виникнення, методи лікування і профілактики, а також дала ряд практичних порад читачам.

Скажіть, будь ласка, що, призвело до того, що у нас зараз практично не залишилося дітей зі здоровою ендокринною системою? Чорнобиль? Інші забруднення навколишнього середовища? М`ясо, вирощене на стимуляторах й антибіотиках і овочі на нітратах? Перевантаженість у школі та зловживання комп`ютером і телевізором? Ранній початок статевого життя? Або щось ще?

Олена Большова: Ендокринні захворювання у дитячому та підлітковому віці широко поширені в усьому світі, тобто це стосується не тільки нашої країни. Кожне ендокринне захворювання має свій етіологічний фактор. Приміром, останні два десятиліття відзначається різке зростання дітей та підлітків, які страждають на цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет другого типу раніше вважався хворобою осіб старшого віку (після 40-45 років). Зараз же ми спостерігаємо значне збільшення цієї патології серед дітей та підлітків, що можна пов`язати зі значним збільшенням пацієнтів, які страждають ожирінням, ведуть малорухомий спосіб життя, мають нераціональне харчування, в якому переважають фаст-фуди, снеки, лимонади, жуйки, чіпси тощо. Таким чином, неправильний спосіб життя і неправильний режим харчування призводить до ожиріння і часто до діабету.

Другий приклад. Розвиток патології щитовидної залози. Після Чорнобильської аварії в Україні зафіксовано значне зростання числа дітей і підлітків, що мають доброякісні та злоякісні новоутворення щитовидної залози. Тобто тут впливав радіаційний фактор.

Третій приклад. Порушення функцій щитовидної залози внаслідок недостатнього надходження в організм йоду.

Четвертий приклад. Розвиток підвищення функцій щитовидної залози (гіпертиреоз) унаслідок впливу стресових факторів.

Багато ендокринних захворювань мають у своїй основі генетичну природу.

Ірина: Добрий день. Підкажіть, наскільки небезпечна гіперфункція щитовидної залози для організму? І яке обмеження в їжі має. Спасибі.

Олена Большова: Гіперфункція щитовидної залози, тиреотоксикоз, безумовно, небезпечна і для дитячого, і для дорослого організму. Це супроводжується збільшенням щитовидної залози (зоб), викидом великої кількості гормонів щитовидної залози в кров. У результаті це призводить до серйозних порушень в роботі серцево-судинної і нервової системи, змін органів зору і т.д.

Якщо ви підозрюєте це в себе, необхідно терміново звернутися до ендокринолога, зробити аналізи крові на вміст тиреоїдних гормонів (тироксин, трийодтиронін), тиреотропного гормону гіпофіза тощо, проконсультуватися у кардіолога і негайно починати лікування, якщо діагноз підтверджується.

Обмежень у продуктах ніяких немає, навпаки, при підвищенні функції щитовидної залози зазвичай втрачається вага. Ми призначаємо постільний або напівпостільний режим і повноцінне харчування.

Ната: Чи можна вилікувати вузловий зоб?

Олена Большова: Звичайно, можна. Вам необхідно звернутися до ендокринолога і хірурга-ендокринолога. Звичайно проводиться комплексне обстеження, включаючи УЗД, гормональні аналізи, а в ряді випадків призначається тонкоголкова аспіраційна біопсія з наступним цитологічним дослідженням. Надалі приймається питання про необхідність хірургічного лікування і визначається його обсяг.

Валентина: Шановна Олена Большова, у моєї дочки (Олени 13 років) тахікардія, проходячи загальне обстеження в обласній лікарні, кардіолог направив нас до ендокринолога, який направив на УЗД обстеження, і виявилося збільшення щитовидки і правого наднирника 1937мм. На підставі УЗД нам рекомендували пройти магнітно-резанансний томограф (вартість якого 1100 грн.), щоб з`ясувати причину цієї патології і призначити лікування. Через дефіцит коштів ми ще цього не зробили, порадьте, будь ласка, чи обов`язково проходити цю процедуру, і чи буде з неї ефект? Наскільки серйозні ці відхилення, що за собою можуть спричинити? Як вчинити правильно, порадьте будь ласка?

Олена Большова: Шановна Валентина, утьчніть розмір новоутворення у наднирнику. Ви написали 1937 мм - це дуже велика пухлина. Якщо це дійсно так, то вашої дочки дійсно необхідно термінове обстеження в спеціалізованій ендокринологічній клініці.

Пухлина - це завжди серйозно, тим більше у дитини. Якщо на комп`ютерній томографії підтвердиться наявність пухлини наднирника, найімовірніше, доньці знадобиться хірургічне лікування. Комп`ютерна томографія визначає місце розташування і розмір пухлини. Проводяться гормональні обстеження, які з`ясовують активність пухлини. А потім приймається рішення про тактику ведення.

Наявність пухлини наднирника загрожує порушенням функціонування багатьох органів і систем. У першу чергу потрібно визначитися з її активністю, розмірами і місцем розташування. Якщо це доброякісна пухлина - це одне, якщо злоякісна - інше.

В першу чергу зверніть увагу на пухлину в наднирнику!

Ольга: Моїй доньці 14 років. Її зріст - 179 см. У якому віці припиняється чи сповільнюється ріст? У нашій сім`ї немає таких високих ані жінок, ані чоловіків. Може це патологія?

Олена Большова: Вашій донці необхідно провести дослідження кісткового віку (рентгенографія кистей рук з захопленням зап`ястя). Від цього багато в чому залежить, як довго вона буде ще рости. Якщо кістковий вік вже відповідає 16-17 років, вона підросте ще на 2-3 см, і ріст незабаром припиниться.

Якщо ж кістковий вік 13-14 років, і вас турбує високий зріст, то вам треба звернутися до дитячого ендокринолога. У таких випадках призначаються невеликі дози жіночих статевих гормонів. Необхідна також консультація дитячого гінеколога.

Андрій: З якого віку слід обстежити щитовидну залозу у дітей? Чи правда, що в дитинстві функцію щитовидки виконує інша заліза?

Олена Большова: Функцію щитовидної залози виконує сама щитовидна залоза. Вона виділяє в кров свої гормони, які не виділяються іншими залозами. Ці гормони (тиреоїдні) відіграють значну роль у розвитку дитини, особливо в ранньому віці. В першу чергу вони впливають на її ріст, психомоторний розвиток, а в подальшому - на статевий розвиток. Також вони мають велике значення для розвитку центральної нервової системи та ін.

Майже у всіх цивілізованих країнах світу обстеження щитовидної залози починається ще в пологовому будинку - на 7 день життя у дитини з п`ятки береться крапелька крові, в якій визначаються рівні тиреоїдних гормонів, або тиреотропного гормону гіпофіза (ТТГ), два різних методи. Це дозволяє вже на перших тижнях життя виявити у дитини, так званий, вроджений гіпотиреоз (різке зниження функцій щитовидної залози) і призначити своєчасне лікування.

Якщо дитина народилася здоровою, то обстеження щитовидної залози проводиться раз на рік - консультація дитячого ендокринолога при необхідності УЗД і гормональне обстеження. Особливо це стосується дітей, які проживають в неблагополучних екологічних районах (радіаційне забруднення, ендемія по йоду, промислове забруднення). Особливої уваги потребує дитина в періоди посилення зростання - перед школою (5-6 років) і в пубертатному періоді (11-12 років). У ці періоди відбувається гормональна перебудова організму і можливі збої в ендокринній системі.

Міла: Яка ймовірність захворювання на цукровий діабету у дитини чоловічої статі, якщо мати захворіла діабетом у віці 57 років? Спасибі.

Олена Большова: Ймовірність досить велика, навіть якщо у матері діабет другого типу. У дитини необхідно контролювати цукор крові і сечі, намагатися, щоб вона була фізично активною, уникати переїдання, споживання висококалорійних продуктів, знову-таки чіпсів, фастфудів, солодких мінеральних напоїв, легко засвоюваних вуглеводів, намагатися, щоб у нього не було надмірної ваги. Уникати вірусних захворювань і стресових ситуацій.

Cвятocлaв: Наскільки висока ймовірність того, що цукровий діабет буде в моєї дочки, якщо така хвороба є у батька чоловіка?

Олена Большова: Велика ймовірність. На жаль, в останні роки фіксується багато випадків виникнення цукрового діабету через покоління. При цьому в сім`ї можуть спостерігатися випадки діабету і першого, і другого типу. Знову-таки необхідно намагатися уникати стресів, вірусних захворювань, потрібно дотримуватися режиму дня. Особливо часто діабет може розвиватися в періоди посиленого росту (11-13 років).

Evgeniia: Як ви вважаєте, чи треба робити дитині щеплення від сезонного грипу?

Олена Большова: Дітям з ендокринною патологією щеплення протипоказані. Намагайтеся підвищувати імунітет природним способом - вітаміни, журавлина і загартовування. Особливо від грипу.

_: Чи забезпечує держава дітей з патологією росту гормоном росту?

Олена Большова: Забезпечувати повинно. Протягом останніх 3-4 років існує наказ Міністерства охорони здоров`я, згідно з яким діти, які страждають відставанням у рості через гіпофізарний нанізм (нестача в організмі гормону росту) забезпечуються за місцем проживання препаратами гормону росту. Підтверджується діагноз у стаціонарі (проведення спеціальних проб). Вираховується потреба дитини в препараті гормону росту, і видається щоквартально.

Питання: Наскільки актуальна для України сьогодні проблема анорексії? Здається, що мода на худеньких вже пройшла.

Олена Большова: Проблема анорексії не втрачає свою актуальність в Україну, і це пов`язано не стільки з "модою на худеньких", скільки з бажанням самих дівчат влаштуватися в модельні агентства в якості топ-моделі.

пaтpіoт80: Яка сьогодні ситуація з такою болючою для нашого суспільства проблемою, як патологія щитовидної залози? Відчуваються чи наслідки Чорнобильської катастрофи? Як можна на ранніх етапах у дитини побачити, що проблема з щитовидкою з`явилася? Спасибі і хорошого дня.

Олена Большова: Патологія щитовидної залози займає одне з провідних місць у структурі дитячої ендокринної патології. Хворих таких багато, особливо це стосується дифузного збільшення щитовидної залози, доброякісних утворень, аутоімунного тіреотіта. Кількість хворих з вродженим гіпотеріоз відносно стабільно і відповідає рівню захворюваності в Європі.

Єдиним доведеним медичним наслідком Чорнобильської аварії є доброякісні та злоякісні новоутворення щитовидної залози. Вважають, що чим менше вік, в якому дитина піддалася впливу іонізуючого випромінювання, тим більше ризик розвитку такої патології.

Бажано щорічно показувати дитину дитячому ендокринолога, контролювати його ріст і фізичний розвиток, стан щитовидної залози. До речі, це стосується і батьків: не забувайте про візит до ендокринолога не рідше одного разу на рік для раннього виявлення патологій щитовидної залози.

Любoвь_Bіктopoвнa: Багато в пресі статей про йододефіцит. Чи справді така проблема існує. Якщо так, що робити, щоб цього захворювання не було і не довелося звертатися до лікаря? Яка щоденна норма йоду? Звідки його брати? З повагою, Любов.

Олена Большова: Проблема йододефіциту існувала завжди в багатьох країнах світу. Інша справа, що їй приділялося більше або менше уваги. В Україні традиційними областями по йододефіциту вважаються західні області України. Там необхідно проведення постійної профілактики йододефіциту. Проте останніми дослідженнями встановлено, що в багатьох інших областях України, центральної та східної частини країни, може мати місце легкий йододефіцит, який також вимагає корекцій. У таких випадках призначаються йодовмісні продукти (риба, морська капуста тощо) і вживання йодованої солі.

При середньому і важкому йододефіциті, крім цього, потрібне застосування спеціальних йодовмісних препаратів. Зараз вони є в аптеках. Перед вживанням таких препаратів необхідно провести дослідження на вміст йоду в сечі, що дасть уявлення про ступінь дефіциту йоду.

Evgeniia: Що таке нервова анорексія? Чи може бути щось подібне у дівчинки в 12 років?

Олена Большова: Нервова анорексія може бути у дівчинки 12 років. І, до речі, частіше виникає у дівчаток саме у віці 12-18 років. Характеризується захворювання різкою втратою ваги за бажанням самої дівчини. Тобто навіть, коли вона вживає їжу під контролем батьків або медперсоналу, пацієнтка намагається викликати у себе блювотний рефлекс і позбутися з`їденого. Найчастіше анорексія пов`язана з бажанням дівчата удосконалити свою вагу, хоча вона і так у неї нормальна. Часто вона пов`язана з різними депресивними станами. Дівчина не задоволена своєю зовнішністю, прагне до міфічного ідеалу. Така патологія, на жаль, досить поширена в багатьох країнах світу.

Лікуванню піддається досить складно. Потрібні зусилля ендокринолога, психіатра, психотерапевта, дієтолога. Порушуються функції практично всіх органів і систем, гормональний баланс, також пропадають місячні. Якщо не приймати термінових комплексних заходів, то хвора може загинути від дистрофії.

В Україні існує кілька клінік (в основному психотерапевтичного, психіатричного, наркологічного профілю, в основному приватні), де проводять багаторічне лікування таких пацієнтів.

Cвітлaнa_Івaнівнa: У якому віці дитину треба показати дитячому ендокринологу вперше? Повинні бути якісь скарги або для профілактики?

Олена Большова: З метою раннього виявлення ендокринної патології дитини доцільно проконсультувати у дитячого ендокринолога в перші тижні-місяці життя. Надалі потрібно стежити за його темпами зростання, психомоторного розвитку і далі - за темпами статевого дозрівання.

При відсутності скарг контроль дитячого ендокринолога - раз на рік.

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