Кава допоможе схуднути

Дослідники з Університету Торонто в Канаді (The University of Toronto, Canada) прийшли до висновку, що чашка гарячої кави з ранку не тільки допоможе прокинутися, але і поліпшить стан здоров`я людини. Експерти запевняють, що кава містить корисні елементи (наприклад, кальцій), а також багато біологічно активних компонентів (поліфенолів), які є корисними для людини. Результати проведеного дослідження були опубліковані в Американському журналі лікувального харчування (The American Journal of Clinical Nutrition).

Більш того, учені стверджують, що регулярне вживання хоч би однієї чашки кави в день може поліпшити стан пацієнтів, страждаючих від цукрового діабету другого типу.

Глава дослідницької групи, доктор Шиллі Макгир (Dr. Shelley McGuire), коментує: "Я вважаю, що ті продукти і напої, які є частиною нашої культури, дуже корисні для організму людини і не можуть завдати шкоди при помірному їх вживанні. В ході клінічних випробувань нам вдалося з`ясувати, що кава сприяє підвищенню рівня "хорошого" холестерину в крові".

zdravoe.com