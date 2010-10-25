З чим пов'язана депресія?

Хронічна депресія є наслідком неправильного адаптивного, репаративного нейробіологічного процесу, що проходить в мозку. Про це повідомили дослідники Університету Каліфорнії, Медичної Школи Сан Дієго, встановивши нову теорію про те, що ненормальний розумовий стан породжується стародавнішими механізмами, використовуваними організмом, щоб взаємодіяти з фізичними травмами, як наприклад, біль, відновлення тканини і реабілітаційна поведінка.

"На відміну від інших біологічних теорій про депресію, ми почали з дещо іншого питання," – сказав Карен Вейгер-Сміт. - "Інші теорії намагаються відповісти на питання: Яка дисфункція приводить до депресії? Ми, зробивши крок назад, прагнемо відповісти на питання: У чому біологічна суть функції депресивної реакції?

Згідно нової теорії, важкий стрес і несприятливі події життя, як наприклад, втрата роботи або члена сім`ї, стає причиною швидких нейробіологічних процесів, що приводить до фізичних змін мозку. Нейрони змінюють форму і зв`язки. Деякі вмирають, але утворюються інші, оскільки мозок сам здатний відновлюватися. Це нервове переобладнання використовує основні ранозагоювальні механізми, які можуть бути хворобливими і зробити мозок людини частково непрацездатним, навіть коли все йде добре.

"Це необхідно і нормально, що людина може пристосуватися, міняти поведінку і діяти згідно зміненим обставинам" – відзначила доктор Марку. Реальні проблеми відбуваються тільки "коли ці реструктуровані процеси перевищують необхідну норму, і продовжуються довше, ніж потрібно. Тоді депресія стає патологічною".

globalscience.ru