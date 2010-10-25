У Росії питання про підвищення пенсійного віку не розглядають

Урядом Росії питання про підвищення пенсійного віку поки не розглядається.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомила міністр охорони здоров`я та соціального розвитку Росії Тетяна ГОЛІКОВА за підсумками засідання президії Державної ради РФ.

За її словами, тема підвищення пенсійного віку є фінансово-макроекономічною й пов`язана з програмою довгострокового розвитку пенсійної системи Росії.

«В рамках цієї програми якраз і обговорюватимуться питання можливого підвищення пенсійного віку, питання збалансованості пенсійної системи», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Вона повідомила, що в Росії проживають 30,7 млн. осіб старших працездатного віку. З цих 30,7 млн. осіб чоловіки становлять меншість - 8,6 млн., жінки - 22,1 млн. В основному люди пенсійного віку проживають у селі. Середня тривалість життя для чоловіків – 62,9 років, для жінок – 75 років, додала Т.ГОЛІКОВА.