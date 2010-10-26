Чому вівторок - важкий день?

Британці стверджують, що тільки у вівторок люди усвідомлюють, що вихідні минули. Лондонська школа економіки провела дослідження серед 20 тисяч британців, в ході якого було встановлено, що більшість жителів країни вважають найнещаснішим днем тижня вівторок.

Учасники дослідження повинні були двічі в день звітувати про свій емоційний стан. Згідно з результатами дослідження, більшість учасників експерименту відчували себе пригніченими саме по вівторках, а не щопонеділка, як прийнято вважати.

На думку фахівців, відсутність гарного настрою по вівторках пояснюється тим, що цього дня люди глибоко занурюються в роботу і при цьому усвідомлюють, що до вихідним ще довго. У понеділок же, припустили учені, багато хто знаходиться на хвилі гарного настрою, який пов`язаний з весело проведеними вихідними.

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