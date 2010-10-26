Морозиво допоможе скинути вагу

У морозиві міститься багато кальцію, який допомагає нам швидше спалювати жири. Люди, що приймають щодня додаткову кількість кальцію, втрачали на 26-38% більше зайвої ваги.

Якщо у вас виникає непереборне бажання спожити щось солоденьке, то краще погасити це бажання порцією низькокалорійного морозива, а не тістечком, або шматком торта. Адже холодні ласощі містять амінокислоти білка, мінеральні солі, безліч вітамінів, ферменти.

Основна умова вживання морозива — це залишитися в рамках норми калорій і дотримання збалансованої дієти.

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