Морозиво допоможе скинути вагу
10:12, 26 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Багато кальцію, який допомагає швидше спалювати жири
У морозиві міститься багато кальцію, який допомагає нам швидше спалювати жири. Люди, що приймають щодня додаткову кількість кальцію, втрачали на 26-38% більше зайвої ваги.
Якщо у вас виникає непереборне бажання спожити щось солоденьке, то краще погасити це бажання порцією низькокалорійного морозива, а не тістечком, або шматком торта. Адже холодні ласощі містять амінокислоти білка, мінеральні солі, безліч вітамінів, ферменти.
Основна умова вживання морозива — це залишитися в рамках норми калорій і дотримання збалансованої дієти.
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