Жінка, яку оголосили мертвою, прокинулася

Страждаюча від раку мешканка Франції Лідія Пайлард (Lydia Paillard) шокувала свою сім`ю і лікарів, прокинувшись через 14 годин після того, як її оголосили мертвою. Це вже не вперше, коли людей оголошують мертвими передчасно.

Працівники госпіталю у французькому місті Бордо вже збиралися відключити систему життєзабезпечення, одержавши на те дозвіл у сім`ї пацієнтки. Але раптом вона несподівано прокинулася.

18 жовтня 2010 року Пайлард впала в кому під час хіміотерапії. Через деякий час лікарі оголосили її мертвою і переконали її синів дозволити їм відключити систему життєзабезпечення. Але коли медики вже були готові відключити систему, вони відмітили, що у пацієнтки запрацював мозок. Через деякий час вона різко вийшла з коми.

«Це було справжнє диво» - сказав директор госпіталю Верб Ноєл (Yves Noлl). «У одного з лікарів, який оглядав пацієнта, був 25-літній стаж роботи. Він визначив всі ознаки клінічної смерті. Обидва лікарі порадилися з колегами перед ухваленням рішення». Сини Пайлард хочуть подати на госпіталь до суду.

newsland.ru