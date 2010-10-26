Горіх - "пігулка" проти стресу

Дослідники з Університету Пенсільванії (США) встановили, що вживання волоських горіхів мають сприятливий вплив на серцево-судинну систему і допомагають скоріше позбавитися наслідків стресу.

Учені пояснюють це високим вмістом в зернах волоського горіха омега-3 жирних кислот. Вони нормалізують тиск при стресі, захищаючи серцево-судинну систему.

Також "лузання" волоських горіхів підвищує емоційний стан: твердий горіх не так просто розколоти. Розправившись з його твердою шкіркою, людина переживає задоволення собою.

podrobnosti.ua