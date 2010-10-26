Чим небезпечний чай для схуднення

Британські фахівці виявили, що популярні в США і Європі призначений для схуднення трав`яний чай "Пайюцзі" і пігулки "Пайюго" містять препарат сибутрамін, заборонений до вживання в цих країнах.

Сибутрамін був схвалений як засіб для схуднення в 1997 році, проте з`явилися дані про його негативний вплив на людей з проблемами серцево-судинної системи. У країнах ЄС використання сибутрамина було заборонене в січні цього року, в США — в жовтні.

Управління по лікарських засобах і охороні здоров`я Великобританії офіційно підтвердило: будь-який продукт, що містить сибутрамін, небезпечний для здоров`я. Препарат може стати причиною підвищення кров`яного тиску, конвульсій, інфаркту і інсульту. Також були зафіксовані ускладнення при поєднанні сибутраміна з іншими ліками.

vrach.tv