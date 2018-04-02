Простий спосіб зберегти молодість

Коли людина здорова, то не помічає, як дихає. Так і повинно бути! Якщо вас щось насторожує у власному диханні, не заспокоюйте себе думкою, що, напевно, вам просто здалося, – займіться дихальною гімнастикою по тій або іншій системі. Повірте, тут є з чого вибрати! Дихайте – не дихайте!

Дихальна гімнастика оздоровляє не тільки легені, але і весь організм: кожна його клітинка залежить від того, наскільки ефективно працює дихальна система.

Впродовж життя ми з вами робимо 700 мільйонів вдихів і видихів, але при цьому далеко не завжди в тому режимі, в якому потрібно. Автори всіляких дихальних практик стверджують, що більшість з нас... не уміють дихати. Проблема в тому, що ми дихаємо дуже часто, неглибоко і мимоволі затримуємо вдих або видих, збиваючи легені з потрібного ритму і погіршуючи їх вентиляцію. Такий тип дихання називається поверхневим. В результаті дихальна система не встигає провітритися: свіже повітря поступає лише в зовнішні відділи, а в інших застоюється і практично не оновлюється. Звідси часті застуди, сонливість, втома, поганий настрій, підвищена чутливість до стресу і багато інших проблем. Щоб позбавитися їх, потрібно навчитися правильно дихати.

Тест-драйв для легенів Візьміть годинник з секундною стрілкою, сядьте зручніше, розслабтеся, розпряміть плечі.

Злічіть число вдихів за хвилину.

•Менш як 14 – відмінний результат: рідко, але глибоко, а значить, економно і ефективно дихають панночки, які займаються вокалом і фітнесом.

•14–18 – норма. Так тримати!

•Більш як 18 – нічого хорошого! При поверхневому і частому диханні в легені потрапляє лише половина вдихуваного повітря: та, що залишилася заповнює «мертвий простір» – трахею і бронхи, не беручи участі в газообміні. В результаті ви погано себе почуваєте і не вилазите з застуд.

Простежте за ритмом дихання – співвідношенням вдиху і видиху, розстановкою пауз в цьому циклі.

•Подовжений вдих – пауза – короткий видих – ритм, до якого потрібно прагнути. Так дихають ті, хто бадьорий і повен сил.

•Короткий енергійний вдих – розтягнутий видих – пауза – теж непогано: цей ритм діє, як заспокійлива пігулка. Організм автоматично переходить на нього, коли ви втомлюєтеся.

•Неправильный ритм – нечіткий, із затримкою вдиху або видиху, особливо у поєднанні з частим і поверхневим диханням, знижує життєвий тонус і створює схильність до хвороб. Вчіться дихати правильно!

Простежте за тим, як ви дихаєте: втягуючи і розслаблюючи живіт (черевний тип), підводячи і опускаючи грудну клітку (грудний) або суміщаючи те і інше (змішаний).

•Грудне дихання – не кращий з погляду фізіології варіант! – характерний для слабкої і прекрасної статі.

•Діафрагмальне – для сильного, хоча вам теж не завадило б його освоїти (корисно для фігури і внутрішніх органів).

•Повне (змішане) вважається найздоровішим: у ньому беруть участь черевний прес, діафрагма і міжреберні м`язи – до нього і прагніть!

Будьте як йоги Контроль над диханням – пранаяма – невід`ємна частина всіх різновидів йоги, що склалася у старовину. Провітрювати легені особливо важливо в штучному середовищі – наприклад, в офісі або транспорті: у кондиціонованому повітрі недостатньо вологи, та і кисню замало, якщо немає його притоку ззовні: отже, пранаяма буде дуже до речі!

Ноу-хау. Техніка проста: вдихніть, спочатку наповнюючи повітрям живіт і грудну клітку, а потім – легені. Потім видихніть, випускаючи повітря в зворотній послідовності. Вдих за часом повинен бути рівний видиху! Освоївши техніку правильного дихання, переходьте до вправ для легенів.

1. Затримайте дихання на вдиху, щоб з легенів в кров перейшло більше кисню. Через декілька хвилин, коли його додаткові порції поступлять до органів і тканин (в першу чергу – до головного мозку), ви відчуєте приплив сил.

2. Поволі видихайте (видих повинен бути довшим за вдих). Цей прийом допомагає зберегти в легенях рівно ту кількість вуглекислого газу, яка необхідна для життєдіяльності організму. Якщо видих короткий, то вуглекислоти в них накопичується занадто багато, а при дуже частому і активному диханні (гіпервентиляції) вся вона вивітрюється з дихальної системи, що веде до порушень кислотно-лужної рівноваги у внутрішньому середовищі. Через це може виникнути запаморочення і слабкість, аж до непритомності.

3. Дихайте глибоко. При поверхневому диханні легені не до кінця заповнюються повітрям, воно застоюється в їх нижніх відділах, газообмін порушується, мозок починає страждати від гіпоксії (недоліку кисню), і в результаті працездатність падає, навалюються втома і сонливість, виникає депресія.

Плюси. Правильне дихання підвищує постачання мозку і м`язів киснем, задає ритм рухам, допомагає перейти з однієї пози в іншу, сприяє розслабленню, покращує настрій і самопочуття.

Мінуси. Їх просто немає, якщо дихати з прикладною метою – щоб заспокоїтися, відновити сили, провітрити легені. Головне – не намагатися за допомогою посиленої вентиляції легенів увійти до трансу і досягти нірвани: дихальний екстрим допустимий тільки під керівництвом інструктора!

Дихання по Караваєву Творець популярної оздоровчої системи Віталій Васильович Короваєв ще в 1970-х роках створив геніальну в своїй простоті гімнастику, дещо видозмінивши йогівську пранаяму.

Ноу-хау. Помічали: коли організм втомився, перегрівся або знаходиться на межі застуди, ліва ніздря починає дихати легше, а праву неначе закладає? Йоги називають це «місячним диханням». Воно знімає стомлення і стабілізує внутрішнє середовище. Притисніть праву ніздрю до носової перегородки великим пальцем і продовжуйте дихати лівою, поки не стане краще! Легше дихає права ніздря (сонячне дихання)? У вас енергетичний спад: температура і тиск знижені, пульс сповільнений. Дихайте правою половиною носа, перевіряючи кожні 1–2 хвилини, чи не відновилося рівномірне дихання, і все прийде в норму!

Плюси. Елементарно, швидко, ефективно – мрія, а не гімнастика! Робити її можна де завгодно – в транспорті, кафе, на презентації, нараді. Головне – дихати ритмічно і глибоко, але без форсованих зусиль і через ту ніздрю, яка менше закладена. Тоді 75% об`єму легенів заповняться киснем – цілком достатньо для якісного газообміну і хорошого самопочуття. Якщо обидві половини носа вільно пропускають повітря, використовуйте змінне дихання кожною ніздрею.

Мінуси. Нічого не вийде, якщо у вас нежить. Дочекайтеся одужання!

lady.mail.ru