Скільки часу заварювати зелений чай

Зелений чай — вид чаю, що піддається мінімальній ферментації (окисленню). Заздалегідь часто фіксується парою температури 170—180 °C; окислення продовжується не більше двох днів, після чого зазвичай припиняється нагрівом: (традиційно в горщиках, як прийнято в Китаї, або під парою, як прийнято в Японії), або взагалі не проводиться. Чай виявляється окислений на 3—12 %.

Хочете одержати від зеленого чаю потрібний ефект? Заварюйте його строго по хвилинах.

Збудливий ефект - 2 хв.

Заспокійливий - 5 хв.

Нейтральний напій - 6 хв.

ru.wikipedia.org