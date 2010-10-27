В Індонезії через виверження вулкана загинули люди
09:28, 27 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Понад 11 тис осіб евакуйовано
Щонайменше 25 осіб загинули в результаті виверження вулкана Мерапі на індонезійському острові Ява.
Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомили представники уряду Індонезії. Мерапі, що в перекладі з індонезійської означає "вогняна гора", прокинувся у вівторок, викинувши на поверхню клуби попелу і розжареної лави. Більше 11 тис. осіб евакуйовано і розміщено в тимчасових таборах. Надходять повідомлення про масові руйнування.
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