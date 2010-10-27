В Індонезії через виверження вулкана загинули люди

Щонайменше 25 осіб загинули в результаті виверження вулкана Мерапі на індонезійському острові Ява.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомили представники уряду Індонезії. Мерапі, що в перекладі з індонезійської означає "вогняна гора", прокинувся у вівторок, викинувши на поверхню клуби попелу і розжареної лави. Більше 11 тис. осіб евакуйовано і розміщено в тимчасових таборах. Надходять повідомлення про масові руйнування.