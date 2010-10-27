Кішки та собаки захищають від раку

Власники кішок і собак на 30% рідше захворюють лімфомою - одним з різновидів раку лімфатичної системи. До такого висновку прийшли американські учені за наслідками дослідження за участю більше чотирьох тисяч осіб.

Учені з Каліфорнійського університету (Сан-Франциско) і Стенфордського університету опитали близько 1600 пацієнтів, страждаючих лімфомою, і 2500 здорових людей про наявність в їх будинку кішки або собаки.

З`ясувалося, що ризик розвитку лімфоми у власників домашніх тварин був понижений приблизно на третину. Причому ступінь захисту від раку зростав із збільшенням часу мешкання вихованців в сім`ї.

Захисний ефект кішок і собак може пояснюватися дією алергенів, стимулюючих імунну систему, які "підстібають" протираковий захист організму, вважають учені.

Докладний звіт про результати дослідження був опублікований в журналі Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

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