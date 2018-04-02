Чим небезпечний корвалол?

Про чудесні властивості цих ліки відомо всім. Вони й від горя рятують, і серце лікують, і біль заспокоює, і безсоння перемагає ... Що ж такого чарівного у цих стареньких краплях?

У Росії два роки тому ледь не почалися заворушення серед пенсіонерів. Причиною стала поява в аптеках повідомлень про те, що препарати корвалол і валокордин незабаром відпускатимуть лише за рецептами. Громадяни стали скуповувати склянки з краплями про запас, тижневі аптечні запаси розчистили за лічені години і вимагали ще, в аптеках з`явилися величезні черги ...

А між тим, з ініціативою внести ці краплі в список сильнодіючих ліків, які можна продавати тільки за спеціальним рецептом, виступила Федеральна служба з контролю за обігом наркотиків Росії. Оскільки до складу крапель дійсно входить засіб, скрізь у світі визнаний жорстким наркотиком. Називається він фенобарбітал або люмінал.

Виробляти люмінал в Німеччині почали в 1912 році. І аж до 50-х років він залишався найпопулярнішим седативним (заспокійливим) засобом в Європі, а можливо, і в світі. Він знімав спазми у епілептиків, його приймали при безсонні, дами заспокоювали ним ніжні нерви. У препарату було безліч протипоказань, він міг накопичуватися в організмі, а самогубці полюбили люмінал як надійний спосіб підвести підсумок невдалого життя.

Можливо, тому німці шукали можливість зменшити шкоду від люміналу при збереженні його корисних властивостей. І в 1934 році в довоєнній Німеччині був створений валокордин - композиція з фенобарбіталу, олії шишок хмелю і м`яти і сполуки брому з валеріановою кислотою. Всі ці компоненти мали здатність заспокоювати, розширювати судини, знімати спазм, дарувати сон ...

Після війни, в 50-і роки, виробництво валокордину відновили в НДР. Мабуть, у важкі часи, коли мільйони людей ще відходили від стресів воєнного часу, він користувався великим успіхом, і не пройшло повз увагу радянських фармакологів. І в 1960-му році на Київському фармацевтичному заводі ім. Михайла Ломоносова стали випускати аналог - всім відомий корвалол. Правда, на самому заводі повідомили, що автором крапель був їхній головний технолог. Можливо, це він виключив з рецепту братів по соцтабору олію шишок хмелю, щоб не було схоже на вже зовсім банальну крадіжку.

У самій же об`єднаній Німеччині валокордин пити перестали, там випускають більш сучасні ліки. Так що тепер фірма «Кревель Мойзельбах ГмбХ» виробляє його виключно для країн колишнього СРСР і колишнього ж соцтабору.

Таємниче поєднання брому з валеріановою кислотою - по-науковому етілбромізовалеріанат - отримують з такої сировини, про яке в пристойному суспільстві не йдеться. І, можливо, багато принципових громадян, дізнавшись про нього, не стали б капати звичне заспокійливе у чарку з водою. Тому що отримують його з сивухи - з відходів спиртового виробництва.

Сивуха, або сивушні олії, - те, що надає неприємний смак і запах поганому самогону та неякісній горілці. Складається з суміші спиртів - ізоамілового, ізобутилового і пропилового. Отримана з цієї пекельної суміші сировина для корвалолу було недостатньо чистою, що служило причиною безлічі побічних ефектів.

А тепер найдивовижніша таємниця корвалолу. Вона полягає в тому, що він не лікує ні серце, ні ниркову кольку, ні печінку, ні безсоння. Але зате заспокоює і тим самим знімає те, що раніше називали «іпохондричним синдромом», а тепер воліють мудро іменувати «соматоформні вегетативною дисфункцією».

У перекладі загальнодоступною мовою це означає: порушення в роботі якихось органів (наприклад, серця, печінки, нирок, кишечника і т.п.) або систем (наприклад, нервової), викликані стресом, депресією, тривогою і т.п. Тобто серце болить не від того, що в ньому щось не в порядку, а тому, що страшно, самотньо, сумно і нікому руку подати ... І пити ці краплі від цієї хвороби серця, печінки, нирок або душі так само марно, як пити звичайну воду. Але якщо і для заспокоєння пити їх роками, ефект поступово зменшується, і капати в чарку доводиться все більше.

Знайомий лікар-кардіолог розповідав, що до нього на прийом, буває, приходять пацієнти, які без будь-якого результату випивають по цілому бульбашки корвалолу одночасно. А їм насправді давно і серйозно треба лікувати серце зовсім іншими ліками. Але переконати в цьому буває непросто.

Якщо ви спробуєте прихопити з собою в європейське турне пляшечку з корвалолом, вас запросто можуть звинуватити у ввезенні наркотичної речовини. При тривалому застосуванні він не тільки погіршує роботу печінки, нирок і інших важливих органів, а й послаблює пам`ять і навіть призводить до депресій. Але якщо людина звикла приймати 15-30 мл препарату в день, то при різкій відміні буде ще гірше. Виникають стійке безсоння, тривога, галюцинації, що нагадують «білу гарячку».

Свої «принади» і у етілбромізовалеріаната. Він накопичується в організмі і призводить до хронічного отруєння бромом. А воно викликає захворювання органів дихання, алергію, порушення в статевій сфері, хронічні болі і багато іншого.

За рік громадяни Росії споживають більше 70 млн бульбашок корвалолу і приблизно 9 млн - валокордину. Порахувати обсяги складно, оскільки бульбашки різні: від 15 до 50 мл. Але в середньому це приблизно 40 залізничних цистерн по 60 тонн. І це є симптомом не лише для лікарів, але і для політиків, соціальних працівників: хвороби, тривогу і душевний неблагополуччя росіяни не лікують, а закопують.

newsland.ru